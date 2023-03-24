Afşinli çocuklar Ramazan’ın ilk gününde doyasıya eğlendi

Depremin hemen ardından bölgede başlayan çalışmalarına devam eden Çekmeköy Belediyesi; kurduğu 350 adetlik konteyner kentteki aşevinde her gün bin 500 vatandaş için iftar ve sahur yemekleri çıkarmaya başladı.

İftar öncesinde konteyner kentte çeşitli Ramazan etkinlikleri de düzenleyen Çekmeköy Belediyesi; Ramazan ayı boyunca her gün Çocuk tiyatrosu, animasyon, ortaoyunu, Karagöz Hacivat gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi, sihirbaz gösterisi ve bubble gösterisinde çocukları ve ailelerini ağırlayacak. Yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi ve kitap boyama atölyesinde keyifli vakit geçirecek olan çocuklara etkinliklerde; şapka, Balon, Oyuncak, Kutu Oyun, Boyama Kitabı, Kuru Boya, Çocuk Hijyen Seti, Patlamış Mısır, Osmanlı Macunu Dağıtımı, Osmanlı Şerbeti Dağıtımı, Pamuk Şekeri Dağıtımı, Günlük Ve Kalemlik Setleri çocuklara hediye edilecek.