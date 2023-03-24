Afet bölgesinde gönüllü hizmet veren hakim, savcı ve personeller yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgeye gönüllü olarak gelerek hizmetlerini sürdüren hakim, savcı ve personeller yaşadıklarını anlattı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde gönüllü olarak adalet hizmetini sürdüren hakim, savcı ve personeller yaşadıklarını anlattı. Yargı mensupları, bölgede adalet hizmetlerinin aksamaması için ellerini taşın altına koydu.