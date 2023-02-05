AFAD ve Kızılay, yolda mahsur kalan tır sürücülerini yalnız bırakmadı

Mardin’de Kızılay ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalan tır sürücülerine ulaşarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Mardin’e 12 kilometre mesafede bulunan Akresta Geçidin’deki yolun kar nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan vatandaşlar ve yoğunlukla tır şoförlerini AFAD ve Kızılay yalnız bırakmadı. Bölgede kar nedeniyle ulaşımın durması üzerine bölgeye giden Mardin Kızılay şubesi ve Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaklaşık 300 kişiye ikramda bulundu. Trafik ve jandarma ekiplerinin güvenliği sağladığı geçitte, ekipler ortak çalışma ile yolda kalanları yalnız bırakmayarak çalışmalarına devam etti.