Adıyaman’da ilk iftar dualarla açıldı

Adıyaman’da on bir ayın sultanı Ramazanın ilk iftarı yapılan dualarla açıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin meydana geldiği Adıyaman’da, on bir ayın sultanı Ramazanın ilk iftarı Demokrasi Parkı’nda ve kentin bir çok noktasına kurulan çadırlarda açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşlarla iftar çadırında bir araya gelerek iftarlarını açtı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi, dualar okundu ve ezanla birlikte binlerce vatandaş iftarlarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, Ramazanı şüphesiz en fazla hissettiğimiz anlar iftar anları ve iftar sofraları, bugün ne mutlu bizlere ki Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarımızla birlikte Ramazan aynının ilk iftar akşamını birlikte idrak ediyoruz” diye konuştu.