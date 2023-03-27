Adana’da 2 bin depremzedeye 509 konteyner

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13 binanın yıkıldığı, ağır ve orta hasarlı 3 binden fazla binanın da yıkılacak olduğu Adana’da 2 bin depremzedenin barınması için 509 konteyner yapılıyor.

6 Şubat’ta yaşanan depremler 11 ili enkaza çevirdi. Bu iller arasında yer alan Adana’da 13 bina deprem anında yıkılırken, 418 vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremden sonra yapılan tespitlerde ise 3 binden fazla binanın ağır ve orta hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi. Deprem anında yıkılan ve orta ile ağır hasarlı yıkılacak binalarla birlikte barınma sıkıntısı çeken vatandaşların yardımına devlet koştu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde, depremzedelerin barınabilmesi için Şambayat Mahallesi’nde yaklaşık 50 dönüm alana 506 konteynerin yapımı için çalışma başlatılırken, birçok konteyner alana yerleştirildi. 2 bin depremzedenin barınmasının planlandığı alanda bir taraftan konteynerler yerleştirilirken, diğer taraftan altyapı çalışmaları tamamlanıyor.