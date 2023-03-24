Adalet Bakanlığı afet bölgesindeki yargı mensuplarının yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgeye gönüllü olarak giden yargı mensuplarının yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı.

Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından afet bölgesinde gönüllü olarak adalet hizmetini sürdüren hakim, savcı ve personellerin yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. Videoda duygularını anlatan yargı mensupları ülkeye ve millete faydalı olmak için bölgeye geldiklerini dile getirerek, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve ilk günkü azimle çalışmaya devam ettiklerini belirttiler.