6 yaşındaki Yiğit harçlığını depremzedelere gönderdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Yiğit Karakoç’un harçlığını depremzedelere göndermesi duygulandırdı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in tüm ülkeyi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar imkanları ölçüsünde destek olurken, bazen de yaşananlar duygulu anlara neden oluyor. İlçede yapılan duyurular üzerine Tosya Kaymakamlığı ve Belediyesinin koordinesinde yapılan yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Tosya Fen Lisesi Kapalı Spor Tesisi’nde yardımların toplanmasına devam edilirken, 6 yaşındaki Yiğit Karakoç elindeki 70 lirayı görevlilere vererek, "Ben bu parayı deprem bölgesindeki kardeşlerime göndermek istiyorum’’ dedi. Salonda görevli Kızılay yetkilileri, küçük çocuğu alarak Tosya Kızılay Şubesi yetkilisinin yanına götürdü. Karşısında elinde para ile bekleyen küçük Yiğit’i görünce duygulanan Kızılay yetkilisi Süreyya Yağmur, "Yiğit kardeşimiz depremzedelere yardım etmek için biriktirmiş olduğu harçlığını getirdi ve Kızılay’a bağış yaptı. Kardeşimizin bu davranışının örnek olması bizler için çok önemlidir’’ dedi.

Küçük Yiğit’in harçlığını depremzedelere bağışladığını öğrenen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, "Kendisi küçük fakat yüreği büyük ve yiğit olan bu kardeşimizin yaptığı yardım, Türk insanının gösterdiği dayanışmanın en açık örneğidir. Depremzede kardeşlerimizin yaralarına bir parça da olsa merhem olmak üzere başlattığımız yardım kampanyasına ilçemizde çok büyük ilgi ve destek gördük. Özellikle de bu kardeşimizin yaptığı yardımın manevi yönden bizim için değeri çok büyük. Bizler böyle birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece ülke olarak aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Ben sizlerin nezdinde bu kardeşimizi tebrik ediyor ve en kısa zamanda belediye başkanlık makamında kendisini misafir etmek istiyorum“ dedi.