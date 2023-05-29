30 yıldır Solingen’de sönmeyen yangın

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini kaybeden Genç ailesinin acısı geçen 30 yıla rağmen dinmedi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde bağlı Mercimek köyünde aile kabristanlığında anma töreni düzenlendi. Mercimek köyünde, katliamda ölen Genç ailesinin 5 üyesi ve geçen yıl hayatını kaybeden Bilge Ana Mevlüde Genç’in kabirlerinin başında dua edildi. Ülke tarihinin en acı ırkçı saldırılarından biri olan o yangın bunca yıla rağmen söndürülemedi.

Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, “Menfur bir katliam sonucu, şehit olan vatandaşlarımıza şahadetinin yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu tür saldırıların, yabancı düşmanlığını ırkçılık saldırılarını tekrarlanmaması, insanlık, birlik, beraberlik adına kardeşçe yaşamanın mümkün olabildiğini bizler gösteriyoruz. Şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyorum” dedi.

“Irkçılık dünyamızın baş belası”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “1993 yılında Almanya Solingen’de bizim Türk soydaşlarımıza yapılmış olan katliamın yıl dönümü. Irkçılık dünyamızın baş belası. Bizim tarihimizde aslında görmediğimiz bir davranış tarzı ile bugün çok daha karşı karşıyayız. Unutturmama adına her yıl anma programları yapmaya gayret ediyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken Almanya’da ailenin büyüğü olarak Bilge Anamızın böyle bir katliama rağmen çocuklarının, gelinin çocuklarının ölmüş olmasına rağmen Bilge Ana’nın söylediği sözler eğitimli olarak gördüğümüz insanların ağzından dahi çıkmamış olan bilge sözler” diye konuştu.

“Gündüz güldük insanların yüzüne, geceleri ağladık”

Bilge Ana Mevlüde Genç’in kardeşi Niyazi Genç, “30 yıl geçti ama 30 yıl içerisinde gündüz güldük insanların yüzüne, geceleri ağladık. Hiçbir zaman unutmadık, unutamıyoruz da. Her zaman başımızı yatağa koyduğumuz zaman, her zaman için gözlerimiz doluyor. Ne söylesek, ne söylemesek boş. Dünyada başa gelen çekiliyor. Duygulanıyorum. Böyle acıları, Cenab-ı Allah kimselere vermesin. Düşmanıma dahi vermesin” şeklinde konuştu.