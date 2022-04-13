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2022'nin en zengin kadınları listesinde top 10!

İşte Forbes'un her yıl yayımladığı “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesinde bulunan en zengin 10 kadın...

Haberde İnsan 13.04.2022, 11:38
2022'nin en zengin kadınları listesinde top 10!

Forbes'un her yıl yayımladığı 2 bin 668 milyarderin bulunduğu “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesinde bu yıl 327 kadın yer alıyor. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirtirken, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu ifade ediyor. ABD'yi 63 kadın milyarderle Çin, 35 kadın milyarderle Almanya takip ediyor.

İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını:

1- L’Oreal’ın sahibi olan Françoise Bettencourt Meyers’ın net serveti, 74.8 milyar dolar… Meyers, bir Fransa vatandaşı…

2- ABD merkezli mağazalar zinciri Walmart’ın yönetim kurulu üyesi Alice Walton, 65.3 milyar dolarlık net servetiyle listeye ikinci sıradan giriş yaptı.

3- 60 milyar dolarlık servetini 2019'da ölen kocası David Koch'tan miras alan isim Julia Koch, listeye giren bir diğer ABD vatandaşı…

4- Jeff Bezos ile boşandıktan sonra Amazon’un yüzde 4 hissesini alan ABD’li MacKenzie Scott’ın net serveti 43.6 milyar dolar…

5- Amerikan şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu Jacqueline Mars, 31.7 milyar dolarlık serveti ile Forbes’e girenlerden…

6- Avustralyalı bir maden patronu Gina Rinehart’ın net 30.2 milyar dolar…

7- İsrail asıllı ABD vatandaşı Dr. Miriam Adelson’ın net servetinin 27.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

8- BMW’nin hissedarlarından olan Alman Susanne Klatten, 24.3 milyar dolarlık servetiyle listede yerini alıyor.

9- Şilili maden patronu Iris Fontbona, 22.8 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

10- ABD’li yatırım firması Fidelity Investments’in başında olan milyarder iş kadını Abigail Johnson’ın serveti 21.2 milyar dolara ulaşmış durumda…

#2022 #forbes #KADIN #zengin
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