Kuyumcular, özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken altından çıkan tiz sesin önemli bir belirti olduğunu ifade ederek, bu konuda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. "Altınların kuyumculardan alınması lazım" diyen Yaşar Korkut, elden ele dolaşan altınlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Korkut, "Kuyumcudan alırsanız sahte altın diye bir şey olmaz. Piyasada alınan altınların hepsi kuyumcudan alınmalı" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarının yükselmesinin sebeplerinin açık olduğunu ifade eden Korkut, yıl sonuna kadar fiyatların 4 bin ila 4 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceğini ancak kesin bir tahminde bulunmanın şu an için mümkün olmadığını belirtti.

Vatandaşlara yatırım tavsiyesinde bulunan kuyumculardan Salim Karcı ise, "Yatırım için bilezik veya Cumhuriyet altını alabilirler. Yükselişin biraz daha devam edeceğini bekliyoruz. Kısa vadede az bir düşüş olabilir, ancak tekrar yükseliş devam edecektir" dedi.

Kuyumcular, altın alım satımında dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında vatandaşları sürekli bilgilendirerek, güvenli yatırım yapmak isteyenlerin sadece güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyor.