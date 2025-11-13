Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrılıyor mu?

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Portekizli yıldız Rafa Silva, beklenen performansı gösterememesiyle eleştirilerin odağına yerleşti. Siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklara göre deneyimli futbolcu, hem takımdan ayrılmayı hem de futbolu bırakmayı düşündüğünü yönetime iletti.

Rafa Silva Futbolu Bırakma Kararı mı Aldı?

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, Rafa Silva geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile özel bir görüşme yaptı. Görüşmede Silva’nın, “Mutsuzum, devam etmek istemiyorum. Gerekirse futbolu bırakmayı bile düşünebilirim” dediği iddia edildi.

Sezon boyunca yaşadığı form düşüklüğü, adaptasyon zorlukları ve mental yorgunluğun bu düşüncesinde etkili olduğu öne sürülüyor. Yönetim ise oyuncunun bu kararı karşısında şaşkınlık yaşadı ve sürecin netleşmemesi için yeni bir görüşme planladı.

Beşiktaş Yönetimi Devrede

Beşiktaş cephesi, Portekizli futbolcunun kararını değiştirmek için devreye girdi. Başkan Serdal Adalı’nın, Fenerbahçe derbisi öncesinde Silva’ya “Bu derbide benim için oyna” diyerek kısa süreliğine motive ettiği iddia ediliyor. Ancak yönetim, oyuncunun psikolojik durumu ve ailevi nedenleri nedeniyle sezon sonunda ayrılık ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Serkan Reçber Görüşme Talebi Geri Çevrildi

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber’in, Silva ile özel bir görüşme yapmak istediği fakat oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Bu gelişme, yıldız futbolcunun takımdan duygusal olarak uzaklaştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Rafa Silva Beşiktaş’a Ne Zaman Katıldı?

Kariyerine Feirense formasıyla başlayan Rafa Silva, 2013 yılında Braga’ya, ardından 2016’da Benfica’ya transfer oldu. Benfica’da üç lig şampiyonluğu ve iki kupa zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, 25 Haziran 2024’te serbest statüyle Beşiktaş’a imza attı.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon beklentilerin altında kalan Silva’nın, ülkesine dönme olasılığı her geçen gün güçleniyor.

Sonuç: Karar Önümüzdeki Günlerde Netleşecek

Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva ile yapılacak ikinci görüşmede geleceğini netleştirmeyi planlıyor. Oyuncunun futbolu bırakma kararı alıp almayacağı veya ülkesine dönüp dönmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantı sonrasında kesinlik kazanacak.