ürkiye’nin anonim halk ezgilerinden biri olan ve Civilization VI’da Osmanlı medeniyetine özgü tema müziği olarak kullanılan “Yelkenler Biçilecek”, orkestranın başarılı düzenlemesiyle adeta yeniden hayat buldu. Koreli sanatçıların marşa kattığı duygusal yorum ve güçlü orkestrasyon, dinleyenleri derinden etkiledi.

Konserin görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok kullanıcı yorumlarında hem oyuna hem de eserin kültürel değerine dikkat çekti. Bazı takipçiler, "Geleneksel Türk müziği dünya sahnelerinde daha çok yer bulmalı" derken, kimileri ise “Civilization sayesinde tanıyıp sevdiğimiz bu ezgiyi canlı dinlemek harika” ifadelerini kullandı.

Orkestranın performansı, oyun müziklerinin evrensel etkisini ve farklı kültürlerin sanatsal bağlamda nasıl bir araya gelebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.