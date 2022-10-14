Türkiye'nin ilk uluslararası ‘VikiVeri Etkinliği’ Üsküdar’da yapılacak

Türk dilleri konuşulan ülkelerden katılımcılar bir araya geliyor

Dijital Bilgi Derneği ve Türk Dilleri Wikimedia Topluluğu iş birliği ile düzenlenen konferans Azerbaycan, Başkurtistan, Gürcistan, İran Azerbaycanı, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Saha, Tataristan ve Türkiye’den katılımcıları bir araya getiriyor.

Katılımcıların her biri, kendi ülkesinde Vikipedi ve kardeş projelerine (Vikiveri, VikiSöz, VikiSözlük, VikiKaynak gibi) yazı yazma, çeviri yapma, kod yazma gibi yollarla katkı veren bilgi gönüllüleri.

Açılış konuşmacıları arasında Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da olduğu konferansta, Vikiveri projesinde nasıl veri sorgulanır ve veri nasıl paylaşılır; farklı çalışma alanlarında ve ülkelerde Vikiveriden yararlanarak gerçekleştirilmiş ilham verici projeler nelerdir, bir dilin sözcük bilgisini kaydetmede Vikiverinin kullanımı konularında sunum ve atölye çalışmalarının yanı sıra atılımcıların kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri yerel faaliyetler ve Türkiye’deki farklı müşterek-bilgi oluşumlarının tanıtıldığı sunumlar yapılacak.

Ortak projeler için fırsatlar doğacak

Türkiye’de ilk defa uluslararası bir Vikiveri etkinliği düzenlendiğini belirten konferans düzenleyicileri, bu etkinlik sayesinde Türk dili konuşanlar topluluklar arasında ortak projelerin gelişmesi için fırsatlar doğacağını umduklarını belirterek bu çalışmaların meyvesini gelecekte internette Türk kültürü ve Türk dilleri hakkında daha nitelikli içerikler sunulması olarak alacaklarını ifade etti.