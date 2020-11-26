Canlı yayını terk etti... Deniz Zeyrek ve Mete Yarar'ın fare-kabak tartışması canlı yayında

HaberTürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına, emekli asker Mete Yarar ile gazeteci Deniz Zeyrek arasındaki tartışma damga vurdu.

Mete Yarar, Deniz Zeyrek'i kastederek, "12’den sonra kabağa dönüşüyor" derken, Zeyrek, "Fareye dönüşmekten iyidir" yanıtını verdi. Mete Yarar'ın söz konusu diyaloğa tepkisi ise yaklaşık 5 dakika sonra geldi.

Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.

Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim. Ben ona kabak dedim, adam gibi fare lafını geri alsın. Edep dersi veren adama bak ya. Geçen hafta Nedim Şener'e ayar veriyordun değil mi? Bir daha senin olduğun programa çıkan, sen bilirsin. Senin ayarın bu..." diyerek stüdyoyu terk etti.

Stüdyodakilerin sakinleştirme çabaları sonuç vermezken, Yarar'ın sosyal medyada yazılanları gördükten sonra tepki verdiği ve Deniz Zeyrek'in Kül Kedisi masalına (araba balkabağına, atlar ise fareye dönüşmektedir) yaptığı atıfı anlamadığı yorumları yapıldı.