Avrupa Rus gazına muhtaç

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı ülkeler uyguladığı yaptırımlara rağmen doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulamıyor.

Londra merkezli uluslararası iş gazetesi Financial Times'a göre, tüm yaptırım faaliyetlerine rağmen Avrupa ülkelerinin Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 arttı.

2022’nin ilk 10 ayında Rusya’dan Avrupa ülkelerine teslim edilen LNG hacminin 17,8 milyar metreküple rekor seviyeye ulaştığına dikkat çeken gazete, raporlama döneminde Avrupa ülkelerindeki toplam deniz üzerinden yapılan gaz ithalat hacminin yüzde 16’sını Rus LNG’sinin oluşturduğunu belirlerken, Rus gazının ana alıcılarının Belçika, İspanya, Hollanda ve Fransa olduğunu yazdı.

Avrupa Rusya'dan gelen gazı terk edemiyor

Aynı zamanda yılın başından bu yana Avrupa’nın doğalgaz boru hatları aracılığıyla 62,1 milyar metreküp Rus gazı aldığına vurgu yapılırken, güncel verilere atıfta bulunan Financial Times, bu hacimlerin Avrupa’nın Rusya’dan gelen gazı tamamen terk etmeye hazır olmadığını gösterdiğinin altını çizdi.

New York’taki Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi uzmanı Anne-Sophie Corbeau, Rusya bir gün Avrupa’ya LNG tedarik etmeyi reddedebileceğini söylerken, “Bu durumda Avrupalılar daha da pahalı olan spot piyasadan gaz almaya zorlanacaktır. Ayrıca Rusya’nın LNG tankerlerini Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelere yönlendirerek siyasi avantajlar elde etmek ve Avrupalılar üzerinde baskı kurmak için daha düşük fiyatlarla gaz satabilir” diye konuştu.

Financial Times, 2021’de Avrupa’nın LNG dahil toplamda 155 milyar metreküp Rus gazı ithal ettiğini hatırlattığı haberinde, Brüksel düşünce kuruluşu Bruegel’e göre 2022’de Rusya’dan boru hattı üzerinden Avrupa’ya giden gaz hacmi geçen yıla göre neredeyse yüzde 80 düştü.

Yakın zamanda gazetecilere konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, “Avrupa Birliği ülkeleri, 2021’in ilk 9 ayında 53 milyar metreküp LNG ithal etti. Rusya’nın payı yüzde 20 civarında, 2022’in ilk 9 ayında ise yaklaşık 88 milyar metreküp ithal ettik. Rusya’nın payı yüzde 17. Bu da 15 milyar metreküp seviyesinde” diye konuşmuştu.

Türkiye'de gaz merkezi

Türkiye’de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili değerlendirmede bulunan McPhie, “Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var.” dedi.

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti, AB ülkelerinin neredeyse yarısının haziran ayında Rusya’dan mal ithalatını artırdığını vurgularken, istatistiklere göre Slovenya’nın Rusya’dan ithalatı artıran on üç ülke listesinde lider olduğu belirtildi.

Slovenya’nın haziranda Rus mallarının ithalatını mayıs ayına kıyasla neredeyse iki katına çıkardığı belirlenirken, aynı dönemde İspanya’nın Rusya’dan ithalatını yüzde 69 artırdığı, İsveç’in yüzde 48 artırdığı belirlendi.

Haziran ayında Belçika, Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Malta, Romanya, Slovakya, Hırvatistan ve Estonya da ithalatı artırdı.

Kalan on dört AB ülkesinin Rusya’dan ithalatını azalttığı belirtilirken, bu listede lider ülke ise Rusya’dan ithalatını yüzde 92 azaltan Kıbrıs Rum Kesimi oldu.