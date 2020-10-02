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Atatürk'ün 1937 yılından TBMM açılış töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
TSK arşivinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında TBMM binasında yeni yasama dönemini açmak üzere yaptığı konuşma ve açılışa gelenlerin görüntüleri yayınlandı.
Gündem 02.10.2020, 13:32 02.10.2020, 13:49
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TSK Film Arşivi'nden Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de TBMM açılış törenine katılma ve konuşma görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Mareşal Fevzi Çakmak ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis binasına konvoy eşliğinde gelişi, ve selamlaması ardından yaptığı konuşma ve meclis binasından ayrılışı görülüyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasının devamı ve Meclis'ten ayrılışı:
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