Atatürk'ün 1937 yılından TBMM açılış töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı

TSK Film Arşivi'nden Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de TBMM açılış törenine katılma ve konuşma görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Mareşal Fevzi Çakmak ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis binasına konvoy eşliğinde gelişi, ve selamlaması ardından yaptığı konuşma ve meclis binasından ayrılışı görülüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasının devamı ve Meclis'ten ayrılışı: