Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?

Yeme-içmeye meraklı insanlar, zaman içinde önlerine gelen tabaklarda o kadar çok farklı isim ve kavram ile karşılaşırlar ki, çoğu kez, özellikle “et” konusunda ciddi kafa karışıklıkları ortaya çıkabilir.

Bu yazı, kavram kargaşasının önüne geçmek amacıyla hazırlanmış kısa bir özet olarak görülmelidir.

Buzağı: 0–6 aylık inek yavrusu. Erkek ya da dişi olabilir.

Dana: 6–15 aylık inek yavrusu. Erkek veya dişi olabilir.

Düve: Doğum yapmamış dişi inek yavrusu.

Tosun: 15 aylık–2 yaş arası erkek inek yavrusu.

İnek: 2 yaş ve üzeri dişi sığır.

Boğa: 2 yaş ve üzeri erkek sığır.

Öküz: Kısırlaştırılmış boğa.

Yani bunların hepsi sığırın yaş ve cinsiyetine göre verilmiş isimlerdir. Manda: Sığırlardan farklı türde bir hayvan.

Malak: Yavru manda.

Yaşar: Genç manda.

Öncelikle, Sığır dediğimiz, evcil, boynuzlu, kuyrukları püsküllü, mideleri dört gözlü büyükbaş hayvanların nasıl kategorize edildiğine bakalım:

Sığırın doğumundan altı aya gelene kadar erkek ve dişi yavrularına Buzağı denmektedir.

Altı aylıktan bir yıllığa kadar olan erkek ve dişi yavrularına Dana ismi verilir.

Sığırların altı aylıktan gebelik zamanına gelene kadar dişilerine Düve; altı aylıktan babalık dönemine kadar erkeklerine Tosun denir.

Sığırların erişkin olanlarından damızlık erkeğine Boğa; yavrulayan dişisine İnek; burularak kısırlaştırılmış erkeğine Öküz denir.

Ortadoğu ülkelerinde çok tercih edilen koyun etinin aksine, Avrupa, Amerika ve Avusturalya gibi bölgelerde dana eti ön plana çıkar. Dana etinin belli başlı bölümleri ise aşağıdaki gibidir: