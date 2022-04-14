Şehadet şerbeti nedir?

Şehadet Şerbeti İçmek Sözünün Anlamı Nedir?

Osmanlı döneminde savaşta ağır yaralanan askerlere hekimler müdahale ederek tedavi etmeye çalışırlardı. Ancak yapacak bir şey kalmayınca, o askere şehit olmadan önce su yerine sürekli yanlarında taşıdıkları Tabip-Hekim Madarası denilen küçük bir fıçıdan zemzem ile hazırlanmış şerbet içirilirdi. İşte 'Şehadet Şerbeti İçmek' deyimi de buradan gelmektedir.