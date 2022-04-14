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Şehadet şerbeti nedir?
Geçmişten günümüze kadar gelen bir çok söz var. İşte onlardan biri de Şehadet Şerbeti İçmek... Peki hiç düşündünüz mü? Şehadet Şerbeti İçmek sözü nereden gelmektedir?
Güncel 14.04.2022, 13:17 14.04.2022, 14:18
Şehadet Şerbeti İçmek Sözünün Anlamı Nedir?
Osmanlı döneminde savaşta ağır yaralanan askerlere hekimler müdahale ederek tedavi etmeye çalışırlardı. Ancak yapacak bir şey kalmayınca, o askere şehit olmadan önce su yerine sürekli yanlarında taşıdıkları Tabip-Hekim Madarası denilen küçük bir fıçıdan zemzem ile hazırlanmış şerbet içirilirdi. İşte 'Şehadet Şerbeti İçmek' deyimi de buradan gelmektedir.