Şehitler Haftası Nedir? Neden kutlanır? Şehitler İçin Yazılmış En Güzel Sözler ve Hadisler...

ŞEHİTLER HAFTASI NE ZAMAN?

Şehitler Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Nisan-20 Nisan tarihleri arasında anılıyor.

İstanbul aydın üniversitesi'nden Anlamlı Paylaşım Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Ayrdın Üniversitesi şehitler haftası sebebiyle sosyal medya hesabından bir payaşım yaptı. Paylaşımda: "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifademlerine yer verildi. ŞEHİTLİK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hac, 58)

“De ki: Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.” (Tevbe, 52)

“Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzâb, 23)

“O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.” (Nisâ, 74)

“Kim Allâh'a ve Rasûl'e itâat ederse, işte onlar, Allâh'ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar.” (Nisâ, 69)

“Allah, mü'minlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. (Bu), Allah üzerine hak bir vaattir…” (Tevbe, 111)

“Her kim, bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebât eder, şehit düşerse, Cenâb-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs Cenneti hazırdır. Hücûm ediniz, hamle ediniz!” (İbn-i Hişâm, II, 267-268)

“Allah yolunda öldürülen şehittir; Allah yolunda ölen şehittir; bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir; ishâlden ölen şehittir; boğularak ölen şehittir.” buyurdu. (Müslim, İmâre, 165; İbn-i Mâce, Cihâd,17)

“Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim.” (Buhârî, Îman, 26; Müslim, İmâre, 103, 107)

“Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse, şehit olmasa bile sevâbına nâil olur.” (Müslim, İmâre, 156)

ŞEHİTLER İÇİN YAZILMIŞ MESAJLAR

Destanlar yazan ırkın için vur ! Vatansız hayinler için vur ! Kahpe pusular atan etek giyen Nevallere vur ! VUR Kİ İBRET OLSUN.. ŞEHİTLER İÇİN VUR !

Vurulup ömrünün ilkbaharında Kanından çiçekler açar yarında Cümle şehitlerin omuzlarında

Şehitle haftası münasebeti ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk Bayrağı altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

“Cennette şehitler vardır.!!! (Allah'a) aşık (Peygamberine) aşık, Candan vazgeçmiş şehitler vardır. (Ruhları şad olsun).

Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi şehitler haftasın da rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor peygamber… Şehitler haftasın da Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yâd ediyorum.

Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna mücadele veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Vatanımızın birliği ve beraberliği için şehit olan bütün kahramanlarımızı şehitler haftasın da tekrar rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, toprak bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı tehdit edenlere karşı canlarını kahramanca feda eden tüm aziz şehitlerimizi, saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Ay yıldızlı Al Bayrağımız için canını ortaya koyan, Hakk'a yürümüş tüm şehitlerimizi şehitler haftası münasebeti ile rahmet ve dua ile anıyoruz.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şehitler haftası münasebeti ile tekrardan rahmet ve minnet ile yad ediyoruz.

14 Nisan Şehitler haftası münasebeti ile Vatan Bayrak Ezan uğruna Canlarını Feda eden bütün Kahraman Şehitlerimizi saygıyla Rahmetle Anıyorum.

Bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, bütün kahramanlarımızı Şehitle haftası münasebeti ile rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk Bayrağı altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitlerimizi Şehitle haftası münasebeti ile saygı, sevgi ve minnetle yad ediyorum.

Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır.Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

Aziz Şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimize Şehitle haftası münasebeti ile rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren 14 Nisan Şehitler haftası münasebeti ile şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Şehitle haftası münasebeti ile Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

ŞİİRLER

Şehidi uğurlarken

Yine bugün…

Alabildiğine sevdalı esiyor rüzgâr,

Esebildiğince deli.

Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyor;

Dolu, dolu…

Buram, buram kokuyor toprak.

Hüzünler yaprak yaprak açıyor.

Bugün;

Bütün çiçekler mahzun,

Yapraklar yeşilliğince ürkek şimdi.

Artık bulutlar özlem yüklü,

Yürek yeni hasretlere gebe.

Eritmedi Mehmet'im,

Eritemedi hasreti, üşüyen yüreğinde.

Belki bu son çıkışıydı evden,

Anacığını son öpüşüydü;

Son sarılışıydı babasına belki de.

Bir damla düştü toprağa

Bir kan aktı inceden ince

Bir kan aktı sıcak mı sıcak.

Bir el sarıldı bayrağa

Şehit, şehit koktu topraklar,

Çiçekler şehit, şehit açtı

Şehit, şehit yeşillendi yapraklar.

O…Ölümün en kutsalını seçmişti

En delikanlısını sevdanın.

En güzeli için dövüşmüştü bayrağın

En şereflisi için davanın.

Dedim ya…

Düğünü var Mehmet'imin birazdan

Görür gibiyim saf, saf olduklarını Meleklerin

Görür gibiyim…

Salih ÇELİK

Çanakkale Şehitleri Şiiri

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

Mehmet Akif ERSOY

Şehit Asker

Albayrağa sarılı tabutun önünde

Durmuştu bir imam kıblemizin yönünde

Saf saf oldu insanlar hocanın arkasında

Şehidin resmi vardı herkesin yakasında

Büyük bir boy resimle kortejin önlerinde

Özenle taşınıyor asker ellerinde

Gençliğin baharında henüz yirmi yaşında

Mavi bir bere vardı o tertemiz başında

Tüm cemaat ağlıyordu yaşları sel gibiydi

Esen meltem rüzgârı kara bir yel gibiydi

Seni uğurlarken içimiz yasla doldu

Tüm analar babalar ak saçlarını yoldu

Omuzlarda yükseldin göklere erdi başın

Olmasa da dünyada bir tek taşın

Öteki yaşamında makamın cennet oldu

Sen gidince yurdumun tüm çiçekleri soldu

Benim şehit askerim sen ölmedin asla

Vatanın dağlarına ismin yazıldı kanla

Sana silah çeken el kırılacaktır bir gün

Bu dünyadan edilecektir sürgün

Bunu asla unutma ey kahraman şehit

Her şeyi bilen Tanrı bize olsun ki şahit

Seni toprağa değil yüreğimize gömdük

Yanıyor ciğerimiz sanki ateşe döndük

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Ana bu sabah yine erken uyandık

Botları boyadık, düzeni yaptık

Sabah sabah iştimada dimdik ayaktaydık

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Bir emir geldi babacan komutandan

Araçlara bindik tam teçhizat hep bir andan

Karamanlı başladı dua okumaya ağzından

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Mataramda ki su sanki zem zemdi

Tetiğim gül oya, süngüm bir çiçekti

Yüreğimde ki sevda daha bir depreşti

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Sen geldin aklıma giderken göreve

Sivaslının gözündeki yaşa takıldı aklım

Sordum kendi kendime acep niye

Biliyordu o da kavuşmayacaktı nişanlısı Emine'ye

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Bir ses duyuldu önce kulaklarım oldu sağır

Az sonra geldim kendime koştum cenke

Arkadaşlar dökülüyordu tek tek yere bağır ALLAH diye bağır

Gözümde ki yaş düşmüştü gönlüme orda oldu kahır

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Vatan içindi dökülen kanlar yere

Çakallar karşı cephede Mehmetçikler yerlerde

Tokatlı, Yozgatlı düşmüş kalmışlar üst üste

Allahım sen onlarında gazasını mübarek eyle

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Doğduğum anı bilmem ama anam

Ölürken son sözüm oldu VATAN

Helaldir ona bu uğurda verilen her can

Ana ağlamayasın oğlun oldu şehit OSMAN

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

VATAN SAĞOLSUN