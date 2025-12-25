Küçükçekmece Gölü Altından Avrupa’ya Kesintisiz Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Halkalı–Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi, İstanbul’u Avrupa sınırına modern ve hızlı bir demiryolu ağıyla bağlamayı hedefliyor. 2019 yılında başlayan proje, toplamda 229 kilometre uzunluğa sahip ve üç ana etaptan oluşuyor:

Kapıkule–Çerkezköy: 153 kilometre

Ispartakule–Halkalı: 8,4 kilometre

153 kilometrelik Kapıkule–Çerkezköy hattının yapımı tamamlanırken, sinyalizasyon çalışmalarının ardından hattın 2026 yılında hizmete açılması planlanıyor.

İki Tüplü Dev Tünelde Çalışmaların Büyük Bölümü Tamamlandı

Projenin en dikkat çeken aşamalarından biri olan Halkalı–Ispartakule etabında, Küçükçekmece Gölü’nün altından geçecek iki tüplü (gidiş–geliş) demiryolu tüneli inşa ediliyor. Gölün en dar noktasından geçen tünellerde çalışmaların büyük kısmı tamamlanmış durumda.

Ispartakule ve Halkalı bölgelerindeki şantiyeler havadan görüntülenirken, tünellerin tamamlanmasıyla İstanbul içinde kesintisiz ve yüksek standartlı bir demiryolu bağlantısı sağlanmış olacak.

Seyahat Süreleri Rekor Düzeyde Kısalacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul–Kapıkule arasındaki ulaşım sürelerinde ciddi bir düşüş yaşanacak:

Yolcu treni: 4 saat → 1 saat 30 dakika

Yük treni: 8 saat 30 dakika → 3 saat 30 dakika

Bu kazanım, Türkiye’nin lojistik gücünü artırırken, Avrupa ile ticaret ve yolcu taşımacılığında da önemli bir avantaj sağlayacak.

Türkiye’yi Avrupa Standartlarında Demiryoluna Taşıyacak

İstanbul–Kapıkule Hızlı Tren Hattı, yalnızca ulaşım sürelerini kısaltmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa standartlarında demiryolu altyapısına kavuşmasında kilit rol oynayacak. Projenin özellikle yük taşımacılığı açısından stratejik bir koridor oluşturması bekleniyor.

Dev tünel inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul’dan Avrupa’ya uzanan bu modern demiryolu hattı, Türkiye’nin ulaştırma vizyonunda yeni bir dönemin kapısını aralayacak.