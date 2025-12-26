Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturmanın, spor müsabakalarında bahis oynanması ve buna ilişkin usulsüzlük iddiaları çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, operasyonun soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtirken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli sürecin devam edeceğini kaydetti. Gözaltına alınan ya da hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin detayların, savcılıktaki işlemlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.