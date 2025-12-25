Dün akşam Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Saran, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe çıkarılan Sadettin Saran için mahkeme, adli kontrol tedbirine hükmetti. Hakimlik, Saran’ın Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün imza atması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, yetkililer tarafından yapılacak yeni değerlendirmeler doğrultusunda sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sadettin Saran cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Steven Sadettin Saran 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Saran, Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe pazartesi ve perşembe günleri belirlenen yerlere 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.