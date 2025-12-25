TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi ile 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlikten 3 yıl daha erken yararlanabilecek. İlk etapta Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin hükümlünün tahliye edilmesi öngörülüyor. Ancak terör ve örgütlü suçlar, aile bireyleri veya engellilere yönelik cinayetler, cinsel saldırı ve istismar suçları ile deprem sonucu meydana gelen öldürme suçları düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

Cezaevi Önünde Duygusal Bekleyiş

Yasanın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır’daki cezaevinde kalan hükümlülerin aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kampüs önünde bekleyişe geçti. Aileler, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, cezaevi çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yakınının tahliyesini bekleyen Sultan Agar, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

“Eltimin gelini için geldik. Dört yıldır cezaevindeydi. Çok güzel bir haber aldık. Bu düzenlemeyi çıkaranlardan Allah razı olsun. Bugün kandil, bu haber de bize ayrı bir mutluluk getirdi. Tahliyesini bekliyoruz, çok heyecanlıyız.”

Tahliyelerin Kademeli Sürmesi Bekleniyor

Yetkililer, tahliyelerin kademeli olarak gerçekleştirileceğini belirtirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevlerindeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması bekleniyor. Diyarbakır’da da önümüzdeki günlerde çok sayıda hükümlünün serbest kalması öngörülüyor.