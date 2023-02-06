Deprem geliyorum demez!

Deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musun?

Olası bir deprem sırasında kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmekte fayda var. Özellikle risk altında olan bölgeler için uzmanlar alınması gereken tedbirler ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bizi sık sık uyarıyor. Peki deprem anında yapılması gerekenleri biliyor muyuz? Bu soruya katılımcılarımızın verdiği cevaplara bir göz atalım.

Araştırmamızda %19 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken, %27’si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. %49’u medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken, %5’lik oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Evin depreme dayanıklı mı?

Deprem, ülkemizde dikkat edilmesi gereken en ciddi olaylardan biri. Bu sebeple herkesin deprem tedbirlerini alması büyük önem taşıyor. Alınacak en önemli deprem tedbirleri arasında, binaların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması bulunuyor.

Katılımcılara yaşadıkları evin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu sorduk. %47’si evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, %9’u evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. %19’u evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu fakat dayanıklı olduğunu düşünmediğini belirtti. Kalan kişiler ise bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmadığını söylüyor. ”Bilmiyorum” cevabını verenlerin oranı ise %25.



Evinin yakınında deprem sonrası toplanma alanı var mı?

Maalesef deprem hayatımızın bir gerçeği. Deprem anında panik yapmadan doğru hareket edebilmek çok önemli. Peki, deprem anında nerede toplanacağız?

Katılımcıların çoğunluğu evinin yakınında deprem toplanma alanı olduğunu belirtti. Her 4 kişiden 1’inin ise deprem toplanma alanı olmadığını belirtmesi dikkat çekici bir sonuç olarak ön plana çıkıyor.



Evlerimize dayanıklılık testi yapıldı mı?

Yaptığımız araştırmada insanlara yaşadıkları binada depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığını sorduk!

Katılımcıların %23’ü testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken, %2’si yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. %37’lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken, %38’lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

Deprem çantamız hazır mı?

Uzmanlar ve yetkili kişilerin yaptıkları uyarılarda en çok önem verilen konulardan biri deprem çantası hazırlamak! Ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığını ve her an bir deprem yaşama ihtimalimizin var olduğunu düşünürsek bu konuyu kesinlikle göz ardı etmemeli ve ertelememeliyiz. Peki deprem çantamız hazır mı?

Araştırmamıza katılan insanların %22’si evlerinde deprem çantası olduğunu belirtirken %45’i olmadığını söyledi. Kalan kişiler ise evlerinde deprem çantası bulunmadığını fakat hazırlamayı düşündüklerini ifade etti.

Deprem çantasında neler olmalı?

Tüm katılımcılarımızın deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalar hakkında bilgisini de analiz ettik. Deprem çantasında neler olması gerektiğini sorduğumuzda, en yüksek oranı %87 ile el feneri alırken beraberinde %85 ile ilk yardım seti, %83 ile düdük geliyor. %76 oranında kişi kolay bozulmayacak yiyecekleri mutlaka bulundurmayı düşünürken, %75 bol miktarda şişe su bulundurmayı elzem görüyor. Bunlar dışında düzenli kullanılan ilaçlar, battaniye, yedek pil vb. gibi malzemeler deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiği düşünülen eşyalar arasında…

Deprem sonrası nerede güvende oluruz?

Katılımcılara deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerleri sorduk. %87 ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. %12 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor!

Depreme hazırlık için neler yapıyoruz?

Araştırmamızda insanların depreme hazırlıklı olmak için uyguladığı yöntemleri analiz ettik. Sonuçlar şöyle oldu:

Depreme hazırlık için neler yapıyoruz? Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ailemi bilgilendirdim 45% Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili araştırma yaptım/eğitim aldım 41% Deprem anında düşme olasılığı olan eşyaları önceden sabitledim 38% Deprem sigortası yaptırdım / yapılmasını sağladım 31% Ev, iş vb. acil çıkışların kullanıma açık olduğunu kontrol ettim 22% Deprem çantamı hazırladım 21% Binamda dayanıklılık testi yaptırdım / yapılmasını sağladım 12% Herhangi bir hazırlık yapmadım 22%

Deprem anında ilk tepkimiz ne?

Deprem anında zarar görmemek için deprem öncesi hazırlığın önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

İnsanlara deprem anında yapacakları ilk hareketin ne olduğunu sorduğumuzda katılımcıların yarısı devrilmesi zor bir eşyanın yanında hayat üçgeni oluşturacağını belirtti. %18’i cenin pozisyonunda depremin geçmesini bekleyeceğini söylerken, %10’luk kesim bulunduğu yerdeki diğer insanların yanına koşacağını ifade etti.

Yaşanılan en yüksek deprem şiddeti ne?

Katılımcılarımıza bugüne kadar yaşadıkları en yüksek deprem şiddetini sorduk. Özellikle deprem bölgelerinden katılımcılarımızın olduğu bu araştırmada sonuçlar görseldeki gibi oldu.

Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 1’i depremde maalesef bir yakınını kaybettiğini belirtti.

Deprem sonrası haberleşme tercihleri neler?

Büyük afetlerde ve acil durumlarda altyapı hasarları veya kullanım yoğunluğu gibi nedenler ile haberleşme kesintiye uğrayabiliyor.

Katılımcılarımıza deprem sonrasında yakınları ile haberleşmek için kullanacakları yöntemi sorduğumuzda yarısı telefon ile görüşme sağlayacağını ifade etti. %26’sı mesaj ile haberleşme sağlayacağını, %14’ü ise “Akut güvendeyim” uygulaması üzerinden iletişim sağlayacağını belirtti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalardan en etkilisi hangisi?

Katılımcılarımıza deprem sonrası yapılan çalışmalardan en etkilisinin hangisi olduğunu sorduk. %41’i AFAD çalışmaları cevabını verirken, %34’ü AKUT çalışmaları cevabını verdi.

K-9 köpekleri ve halk dayanışması cevaplarının oranları %8 olurken, %2’lik kesim ise belediye ekiplerinin çalışmalarını etkili bulduğunu belirtti.

Büyük depreme hazır mıyız?

Uzmanlar tarafından uzun süredir, Marmara Bölgesi çevresinde büyük deprem uyarısı yapılıyor. Peki, biz bu depreme ne kadar hazırlıklıyız?

Katılımcıların %59'u önlem alınmadığını düşünüyor. %36’sı kısmen alındığını düşünürken, önlem alındığını düşünenlerin oranı ise yalnızca %5.

Ülkemiz için yakın gelecekte en büyük problem ne?

Araştırmamız sonuçlarına baktığımızda ekonomik sıkıntılar cevabını veren katılımcıların %38 oy oranıyla çoğunlukta olduğunu görüyoruz. %16’lık kesim mülteci sorunu olduğunu düşünürken %13 oy oranında katılımcı yakın gelecekteki en büyük problemin deprem olduğunu düşünüyor.