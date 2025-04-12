Kıbrıs'ta sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, hem şıklığı hem de fit görüntüsüyle hayranlarını mest etti.KKTC (İGFA) - Gülben Ergen önceki akşam Kıbrıs Kaya Artemis Otel’de Mitsubishi'nin bayi toplantısında sahne aldı.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Gülben Ergen hem şıklığıyla hem de zayıf ve fit görüntüsü ile beğeni topladı.

Beslenme düzenini değiştiren Ergen, düzenli spor yaparak 20 yıl önceki kilosuna döndü.

Görenler "Gülben Ergen adeta zamanda yolculuk yapmış" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.