Mevduat Faizi TÜFE ve Yİ-ÜFE’ye Göre Zirvede

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında brüt mevduat faizi;

TÜFE’ye göre %2,18

Yİ-ÜFE’ye göre %2,21

oranlarında reel getiri sağlayarak tüm finansal yatırım araçlarını geride bıraktı.

Aylık Bazda Kazananlar ve Kaybedenler

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde:

DİBS : %1,89 getirisiyle yatırımcısını sevindirdi.

BIST 100 : %0,50,

Dolar : %0,26 oranında reel getiri sağladı.

Külçe altın : %0,41,

Euro: %0,45 oranında değer kaybetti.

TÜFE ile indirgendiğinde:

DİBS : %1,86,

BIST 100 : %0,47,

Dolar : %0,23 reel getiride kaldı.

Külçe altın : %0,44,

Euro: %0,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

3 Aylık Dönemde En Çok Altın Kazandırdı

Üç aylık değerlendirmede, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı.

Yİ-ÜFE’ye göre %23,52

TÜFE’ye göre %21,53

oranında getiri sağlayan altın, kısa vadede en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, her iki enflasyon kalemiyle hesaplandığında da en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 Aylık Değerlendirmede de Altın Fark Yarattı

Altı aylık dönemde külçe altın;

Yİ-ÜFE’ye göre %23,30

TÜFE’ye göre %22,74

oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağlayarak liderliğini korudu. Bu süreçte en çok kaybettiren yatırım aracı ise;

Dolar oldu (Yİ-ÜFE’ye göre -%2,88, TÜFE’ye göre -%3,32).

Yıllık Bazda En Yüksek Reel Getiri Yine Altında

Yıllık değerlendirmede de külçe altın yatırımcısını en çok sevindiren araç oldu:

Yİ-ÜFE’ye göre %47,77

TÜFE’ye göre %43,44 reel getiri sağladı.

Diğer yatırım araçlarında yıllık durum şöyle:

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde:

Mevduat faizi (brüt) : %10,91

DİBS : %5,79

Euro : %4,90 reel getiri sağladı.

Dolar : -%3,53

BIST 100: -%8,02 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde: