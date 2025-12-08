Benzine Zam Gelecek mi?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi ve kurdaki yükseliş beklentisi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak 8 Aralık 2025 sabahı itibarıyla benzinde ve motorinde yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Fiyatlar illere göre farklılık göstermeye devam ediyor.

8 Aralık 2025 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 54,25 TL

  • Motorin: 54,93 TL

  • LPG: 27,88 TL

Ankara

  • Benzin: 55,26 TL

  • Motorin: 56,11 TL

  • LPG: 28,40 TL

İzmir

  • Benzin: 55,60 TL

  • Motorin: 56,45 TL

  • LPG: 28,33 TL

Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?

Uzmanlara göre fiyatlardaki değişimde üç ana faktör belirleyici oluyor:

  • Brent petrol fiyatları

  • Döviz kuru hareketliliği

  • Vergi (ÖTV) düzenlemeleri

Bu üç etken nedeniyle akaryakıt fiyatları günlük olarak değişebiliyor. Sürücüler ise güncel fiyatları takip ederek yakıt maliyetlerini kontrol etmeye çalışıyor.