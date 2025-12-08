Benzine Zam Gelecek mi?
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi ve kurdaki yükseliş beklentisi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak 8 Aralık 2025 sabahı itibarıyla benzinde ve motorinde yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Fiyatlar illere göre farklılık göstermeye devam ediyor.
8 Aralık 2025 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 54,40 TL
Motorin: 55,08 TL
LPG: 28,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 54,25 TL
Motorin: 54,93 TL
LPG: 27,88 TL
Ankara
Benzin: 55,26 TL
Motorin: 56,11 TL
LPG: 28,40 TL
İzmir
Benzin: 55,60 TL
Motorin: 56,45 TL
LPG: 28,33 TL
Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?
Uzmanlara göre fiyatlardaki değişimde üç ana faktör belirleyici oluyor:
Brent petrol fiyatları
Döviz kuru hareketliliği
Vergi (ÖTV) düzenlemeleri
Bu üç etken nedeniyle akaryakıt fiyatları günlük olarak değişebiliyor. Sürücüler ise güncel fiyatları takip ederek yakıt maliyetlerini kontrol etmeye çalışıyor.