Benzine Zam Gelecek mi?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi ve kurdaki yükseliş beklentisi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak 8 Aralık 2025 sabahı itibarıyla benzinde ve motorinde yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Fiyatlar illere göre farklılık göstermeye devam ediyor.

8 Aralık 2025 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,40 TL

LPG: 28,51 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54,25 TL

Motorin: 54,93 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 55,26 TL

Motorin: 56,11 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 55,60 TL

Motorin: 56,45 TL

LPG: 28,33 TL

Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?

Uzmanlara göre fiyatlardaki değişimde üç ana faktör belirleyici oluyor:

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru hareketliliği

Vergi (ÖTV) düzenlemeleri

Bu üç etken nedeniyle akaryakıt fiyatları günlük olarak değişebiliyor. Sürücüler ise güncel fiyatları takip ederek yakıt maliyetlerini kontrol etmeye çalışıyor.