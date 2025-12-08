Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar; İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirildi.

Sözde Forex Hesaplarıyla Yüksek Kazanç Vaadi

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sahte Forex hesapları açtırarak yüksek kazanç vadettikleri belirlendi. Kurgulanan sistemde, üçüncü kişiler üzerine para karşılığı şirketler kurdurulduğu ve bu şirketlerin hesapları üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi.

Bu şirketlere ait hesaplardan toplanan paraların;

farklı kişilerin hesaplarına,

soğuk cüzdanlara,

kripto para hesaplarına ve coin platformlarına

aktarılmak suretiyle izinin kaybettirildiği ortaya çıktı.

Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekme görüntüleri de dosyaya delil olarak girerken, para akışını yöneten “hesapçı”ların da bu sayede tek tek tespit edildiği öğrenildi.

‘Servet Stratejileri’ Adı Altında Yatırım Tuzağı

“Servet Stratejileri” adını verdikleri grup üzerinden yurtdışı piyasalarında işlem yaptıklarını iddia eden şüphelilerin, özellikle kendilerini “yatırım danışmanı” gibi tanıtan kişiler aracılığıyla mağdurları ikna etmeye çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin gerektiğinde küçük miktarlı geri ödemeler yaparak güven kazandığı, bu sayede yatırımcıları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği bildirildi.

Ayrıca çete üyelerinin bir çağrı merkezi kurduğu, burada çalışan kadın danışmanlara özel ikna diyalogları ezberlettirildiği öğrenildi.

Mağdura ‘Vergi Stopajı’ Tuzağı

Şüphelilerin, parasını geri isteyen mağdurlara “vergi-stopaj bedeli” ödemeleri gerektiğini söyleyerek ikinci kez dolandırdığı, parası olmayan mağdurları ise kredi çektirmeye yönlendirdiği kaydedildi.

Polis dinlemelerine takılan bazı ikna cümleleri ise dikkat çekti:

“Zirve üstüne zirve!”

“Size her gün 2 kat kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz.”

“Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur.”

“Tek tıkla kazan, hem de online!”

“Para mühendisleri ile maksimum kazanç!” Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Bugün Ne Kadar? 8 aralık 2025 İçeriği Görüntüle

8 Milyar Liralık Hareket Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında MASAK raporu da hazırlanırken, dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen 117 hesap tespit edildi. Hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık hareket olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin 40 mağduru yatırım vaadiyle dolandırarak en az 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin “Forex vurgunu”na yönelik çalışmaları genişleyerek sürüyor.