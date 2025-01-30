Fed'in Faiz Kararı ve Altına Etkisi:

Fed, yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 4,25 - yüzde 4,5 aralığında sabit tutma kararı aldı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verileri faiz indirimi için uygun hale gelene kadar sabırlı olacaklarını belirtti. Bu açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu.

Gram altın, yılbaşından bu yana yüzde 7'lik bir yükseliş kaydetti. Çeyrek altın 5.226 TL, Cumhuriyet altını ise 21.462 TL seviyesinden işlem gördü.

Trump'tan Fed'e Tepki:

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz kararını eleştirerek, "Enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim" dedi. Trump'ın tarife planlarının enflasyonu artırabileceği endişeleri de altın fiyatlarına olan talebi artırdı.

Analistler Ne Diyor?

Piyasa analistleri, Fed'in faiz politikası ve küresel ekonomideki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Özellikle enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutuyor. Analistlere göre, gram altının önümüzdeki dönemde de yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor.

Özetle:

Gram altın, Fed'in faiz kararı sonrası 3.197 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verileri uygun hale gelene kadar faiz indirimi yapmayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Fed'in faiz politikasını eleştirdi ve enflasyonla mücadele sözü verdi.

Analistler, küresel belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, altın yatırımcıları için olumlu bir tablo çizerken, küresel ekonomideki belirsizliklerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği öngörülüyor.