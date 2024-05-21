İnternet devi Google'a "Mustafa Kemal Atatürk" diye yazıp arattığınızda Atatürk’ün fotoğrafı ve "Eski Türkiye Cumhurbaşkanı" ibaresi geliyor.



Aynı şekilde George Washington yazınca "ABD’nin kurucusu" diye çıkıyor. Binlerce Türk vatandaşı bu durumun düzeltilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıp Google'a "Ayıbı düzelt" başvurusu yaptı.

Binlerce kişi Google'a bu hatanın "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu" ifadesi ile düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Sosyal medyada da bu konuda kampanyalar başlatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları "Herkes Google’a girip geri bildirimde bulunsun lütfen!" çağrısı yaparak kampanya başlattı. Google’ın hesabını etiketleyen kullanıcılar çok sayıda paylaşımda bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Derhal 'Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, İlk Cumhurbaşkanı' olarak güncellemelisiniz!" diyerek tepkisini gösterirken bir başka kullanıcı da "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri, tek Başkomutanı ve Başöğretmenidir! Yaptığın yanlışı düzelt" notuyla Google’a

seslendi.

Öte yandan yine sosyal medya üzerinden bir imza toplama platformunda da Google'ın hatasını düzeltmesi için imza kampanyası başlatıldı.