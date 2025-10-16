Lastik teknolojisi değişen mevsimlerde sizi nasıl güvende tutar?

Kış mevsimi yaklaşırken lastik teknolojisi, zorlu yol koşullarında seyreden sürücülerin güvenliği ve kontrolü sağlamalarında kilit öneme sahip. Sıcaklıklar düştüğünde lastiklerin yol tutuşu özellikle hayati önem taşıyor ve Goodyear'ın titiz testler de dahil olmak üzere kapsamlı geliştirme süreci, kış lastiklerini soğuk havalarda sürüş için üstün kılan özellikleri ortaya çıkarıyor.





Farklı mevsimlerde lastik yol tutuşunu anlama

Goodyear'ın lastik uzmanları, yol tutuşunun temelde lastiğin malzeme bileşimi ve sırt tasarımı tarafından belirlendiğini vurguluyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda esnek kalan ve 7°C'nin altında bile yolla teması en üst düzeye çıkaran daha yumuşak bileşenlerden üretiliyor. Bu durum, hava soğudukça kauçuk sertleşmesi yaşayan ve yol tutuşu azalan yaz lastiklerinden farklı. Bu esneklik, kış lastiklerinin soğuk, nemli veya buzlu yüzeylerde hem frenleme hem de viraj alma için çok önemli olan üstün çekiş gücü sağlamasına olanak tanıyor. Bunun aksine, yaz lastikleri sıcak koşullar için optimize ediliyor; burada daha sert bir bileşik performansı uzun ömürlülüğü artırıyor ancak hava soğudukça gerekli esneklik kayboluyor. Mevsime uygun doğru lastiği kullanmak, aracınızın "en iyi ayak izini öne çıkarmasını" sağlayarak daha kısa fren mesafesi ve daha yüksek araç kontrolü ile sürüşü daha güvenli hale getirir.



Goodyear'ın güvenlik ve yeniliğe olan bağlılığı

Goodyear, Lüksemburg'daki İnovasyon Merkezi'nde sektörün en geniş teknisyen, bilim adamı ve test sürücüsü ekiplerinden birini istihdam ediyor. Her kış lastiği, kar, buz, ıslak ve kuru zeminlerde yüzlerce gerçek yol ve laboratuvar testini kapsayan iki yıllık bir geliştirme sürecinden geçiyor. Testler, Kuzey Kutup Dairesi ve Alp kayak merkezleri de dahil olmak üzere sürücülerin karşılaşabileceği en zorlu koşulları simüle ediyor. Tüm bunlar, lastikler müşterilere ulaşmadan önce gerçek dünyadaki güvenliği doğrulamak için yapılıyor.



Goodyear'ın 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF) sembolü taşıyan UltraGrip lastik serisi, en zorlu kış şartlarında bile yüksek performans sunarak en zorlu kar tutuş standartlarını karşılamak üzere tasarlandı. Bu lastikler aynı zamanda suda kızaklamaya karşı direnç açısından da test edilerek, sürücülerin şiddetli yağmur ve durgun su bulunan yüzeylerde yolda ilerlemelerine yardımcı olur. Bu seri aynı zamanda optimize edilmiş kuru yol tutuşu ve soğuk koşullarda kavrama performansına sahip.



Kış sürüşü için temel güvenlik ipuçları

İster ilk kez kış sürücüsü olun ister sezonun profesyoneli, zorlu yollarda nasıl ilerleyeceğinizi bilmek çok önemli. Direksiyon başında güvende kalmak sadece dikkatli olmaktan fazlasını gerektiriyor ve her şey hazırlık ile başlıyor. Doğru lastiklerin kullanılmasından sürüş alışkanlıklarınızın ayarlanmasına kadar dört önemli ipucu aşağıda yer alıyor:

Kış lastiklerini erkenden takın : Optimum yol tutuşu ve kontrol sağlamak için sıcaklıklar 7°C'nin altına düştüğünde kış lastiklerine geçin.

: Optimum yol tutuşu ve kontrol sağlamak için sıcaklıklar 7°C'nin altına düştüğünde kış lastiklerine geçin. Diş derinliğini ve basıncını kontrol edin : Hem az hem de fazla şişirme yol tutuşunu ve güvenliği azaltabileceğinden, özellikle soğuk hava lastik basıncını düşürebileceğinden, dişleri düzenli olarak kontrol edin ve doğru basınçları koruyun. Elinizde bir Lastik Basınç Göstergesi yoksa, sizin için hızlı bir ölçüm yapabilecek en yakın lastik bayisine uğrayın. Doğru lastik basınçları genellikle ya sürücü kapısının iç tarafında ya da yakıt kapağınızın iç tarafında bulunabilir.

: Hem az hem de fazla şişirme yol tutuşunu ve güvenliği azaltabileceğinden, özellikle soğuk hava lastik basıncını düşürebileceğinden, dişleri düzenli olarak kontrol edin ve doğru basınçları koruyun. Elinizde bir Lastik Basınç Göstergesi yoksa, sizin için hızlı bir ölçüm yapabilecek en yakın lastik bayisine uğrayın. Doğru lastik basınçları genellikle ya sürücü kapısının iç tarafında ya da yakıt kapağınızın iç tarafında bulunabilir. Güvenilir işaretler arayın: Lastiklerin 3PMSF sembollerine sahip olduğundan emin olun, bu semboller uygunluklarını ve ağır kış koşullarında test edilmiş performanslarını onaylar.

Lastiklerin 3PMSF sembollerine sahip olduğundan emin olun, bu semboller uygunluklarını ve ağır kış koşullarında test edilmiş performanslarını onaylar. Sürüşünüzü ayarlayın: Dikkatli sürün ve daha uzun fren mesafeleri öngörün. En iyi lastikler bile optimum güvenlik için daha düşük hızlara ve nazik manevralara ihtiyaç duyar, özellikle de 3°C'nin altındaki sıcaklıklarda, buz veya kar ile şiddetlenirse.

Goodyear Tüketici EMEA Kıdemli Teknoloji Direktörü Ben Glesener konuyla ilgili şunları söyledi: "Goodyear, yalnızca olağanüstü kış performansı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kilometre ve yakıt verimliliği gibi diğer müşteri önceliklerini de karşılayan dengeli lastikler geliştirmeye kendini adamıştır. Titiz test programlarımız sayesinde sürücüler, koşullar ne kadar zorlu olursa olsun Goodyear kış lastiklerinin en iyi performansı göstereceğine güvenebilirler" dedi.