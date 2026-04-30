Duruşmalar sekizinci haftasında sürüyor

9 Mart’ta başlayan davada bugüne kadar 37 sanığın savunması alındı. Haftada dört gün süren duruşmalar sekizinci haftasına girerken, önceki oturumlarda toplam 18 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye edilen sanıklar

Mahkeme heyeti daha önce İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, İSPER çalışanları ve bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişinin tahliyesine hükmetmişti.

Duruşmada gergin anlar

Duruşma sırasında söz alan Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında zaman zaman tartışma yaşandı. İmamoğlu’nun konuşma talebi üzerine mahkeme başkanı, tüm sanıklara eşit uygulama yapıldığını belirterek bu talebi kabul etmedi. Tartışmalarda mahkeme başkanı, yargılamanın usulüne ilişkin uyarılarda bulunarak bazı durumlarda CMK kapsamında işlem yapılabileceğini ifade etti.

İmamoğlu ise savunmasında, iddianamede kendisine yönelik tanımlamalara ve tutuklu sanıkların durumuna ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Savcılıktan yeni tahliye talebi

Duruşmanın en dikkat çeken gelişmesi ise savcılığın, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan ve Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etmesi oldu.

Mahkemenin bu talebe ilişkin değerlendirmesinin ilerleyen duruşmalarda netleşmesi bekleniyor.