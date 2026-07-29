Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye geçiş yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla kararının nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 13 ilçe belediye başkanı ile birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti saflarına katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu kararın arka planını anlattı. Başkan Tatık paylaşımında, 'Benim Tarafım Tavas'tır. İnsan hayatında bazı kararlar vardır; insana ne kazandıracağına bakmadan, doğru olduğuna inanarak alırsın. Ben bu toprakların evladıyım. Toprağın içinde, üretmenin ve alın terinin kıymetini öğrenerek büyüdüm. Tarımla geçinen bir ailenin çocuğu olarak emeğin ne demek olduğunu, bir lokmanın hangi zahmetlerle kazanıldığını küçük yaşta öğrendim. Yokluğu da gördüm, zorluğu da Ailemden aldığım en büyük miras; vatan sevgisi, devlet terbiyesi, helal lokma hassasiyeti ve insan onuruna duyulan saygı oldu. Hayatımın bir döneminde, yılların emeğiyle kurduğum düzeni geride bırakıp doğduğum topraklara hizmet etmeyi seçtim. Alıştığım hayatı, sahip olduğum imkânları ve önüme çizilmiş yolu bırakarak sonucunu bilmediğim, ama doğruluğuna yürekten inandığım bir yola çıktım' dedi.

'Ben rahatımı değil, memleketimi seçtim' diyen Başkan Tatık; '31 Mart, hayatım boyunca taşıyacağım büyük bir sorumluluğun başlangıcı oldu. Tavas o gün farklı siyasi görüşlerden insanların ortak bir iradede buluşabileceğini gösterdi. Şahsıma duyulan güveni, omuzlarıma yüklenmiş büyük bir emanet olarak kabul ettim. Sandık bize kimin seçildiğini söyler. Sandık kapandıktan sonra ise belediye başkanının görevi bütün şehre karşı başlar. Ben Tavas'ın Belediye Başkanıyım. Bana göre siyasetin zamanı seçim dönemidir. Seçim bittiğinde önümüzde tek bir yarış vardır, millete hizmet yarışı. Ülkemizin içinden geçtiği şartlarda bu anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Gerilim hiçbir milleti büyütmez. Kavga hiçbir şehri kalkındırmaz. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Bizi birbirimize bağlayan değerler ise ayrılıklarımızdan çok daha güçlüdür. Bayrağımız birdir, vatanımız birdir, devletimiz birdir ve ortak geleceğimiz birdir. Cumhuriyet, millet iradesiyle güçlenir. Demokrasi, hukukla anlam kazanır. Adalet, devlet ile millet arasındaki güvenin temelidir. İnancımız bize emaneti ehline vermeyi, kul hakkından sakınmayı ve adaletten ayrılmamayı emreder. Belediye başkanlığını milletin emaneti olarak görüyorum. Vicdanımın kabul etmediği bir siyasi zeminde yol yürümeyi kendime yakıştıramam. Bununla beraber, aldığım kararın yeni tartışmalara, kırgınlıklara ve hesaplaşmalara kapı açmasını da istemem. Benim sorumluluğum belli; Tavas' diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü hatırlatan Başkan Tatık, açıklamasında şunları kaydetti:

'Ben milliyetçiliği sözden önce görevini hakkıyla yapmakta; devletine sadakatte, milletine hizmette, şehidine vefada ve üretene sahip çıkmakta görüyorum. Benim milliyetçilik anlayışım, bu memleketin her insanını aynı bayrağın altında ortak bir geleceğin parçası bilmektir. Tavas'ın yollarını yapmak, üreticisinin derdine çare aramak, esnafının yanında durmak, gençlerine gelecek hazırlamak, çocuklarına güzel bir şehir bırakmak. Bir gün bu görev sona erdiğinde arkamda eserler, hizmetler, güzel hatıralar ve gönül rahatlığı bırakmak istiyorum. Vicdanımın sesini dinleyerek ve Tavas'a karşı taşıdığım sorumluluğu gözeterek, bundan sonraki siyasi yolculuğuma Yeni Parti çatısı altında devam etme kararı aldım. Bu kararda ölçüm siyasi kariyerim değil, Tavas'a karşı taşıdığım emanettir. Siyasi çatılar değişir, şartlar değişir, görevler bir gün sona erer ancak insanın memleketine borcu, milletine karşı sorumluluğu ve taşıdığı değerler ise baki kalır. Dün nasıl çalıştıysam bugün de aynı inançla çalışacağım. Yarın çocuklarımın gözlerinin içine bakamayacağım, hemşehrilerime hesabını veremeyeceğim hiçbir kararın altında imzam olmayacak. Çünkü benim için asıl mesele nerede durduğumdan önce, ne için durduğumdur. Ben vatanımdan, milletimden, devletimden ve Tavas'a hizmet etme sorumluluğumdan yana duruyorum. Allah niyetimizi halis, hizmetimizi bereketli, birliğimizi daim eylesin. Benim tarafım dün de Tavas'tı, bugün de Tavas'tır. Yarın da Tavas olacaktır'