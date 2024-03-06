Scala Yayınevi’nden çıkan “Gel Gönlümü Yuva Yap” isimli şiir kitabı için imza günü düzenlendi. Scala Yayınevi’nin bahçesinde düzenlenen imza günü, şiir dinletisi ile gerçekleştirildi. Kazım Kılınç birinci, ikinci ve üçüncü şiir kitabından seçtiği şiirleri seslendirirken, sanatçı Yaser Yılmaz gitarıyla eşlik etti. Kılınç aşk ve doğa temalı şiirleri coşkulu bir şekilde okurken, dinleyenler alkışlarıyla cevap verdi. Kitaba adını veren Gel Gönlümü Yuva Yap ve Cüneyt Arkın’la ilgili şiiri seslendirirken, dinleyenlerden bazı okurların gözlerinin nemlendiği dikkat çekti.

Duygusal anların yaşandığı şiir dinletisine Kılınç’ın üniversiteden akademisyen arkadaşları, öğrencileri, medyadan arkadaşları ve yakın dostları katılırken, çeşitli yerlerden gelen okurlar Kılınç’a aldıkları kitapları imzalattı.

Oldukça coşkulu ve romantik bir atmosferde gerçekleştirilen şiir dinletisi, üniversiteler başta olmak üzere önümüzdeki günlerde başka noktalarda da tekrarlanacak.

Üçüncü şiir kitabı hakkında konuşan Kazım Kılınç, çok duygulandığını belirterek, “Bugüne kadar birçok ekonomi kitabım yayınlandı. Şiir kitaplarımı gören bazı dostlarım, ekonomi ve şiir diyerek şaşırdıklarını belirttiler. Onlara, evet yıllarca ekonomi kitaplarla, makalelerle, TV kanallarında ekonomi programlarıyla, ekonomi dergiciliğiyle tanınıyorum. Ama ben önce insanım. Duygusal bir insanım. Ben de herkes gibi aşık oluyorum, seviyorum, özlüyorum, kızıyorum, üzülüyorum. Olaylar karşısında duygularımı kağıda döküyorum. Sevdiklerimle ilgili duygularımı, hayvanarla ilgili düşüncelerimi şiirlerimle dile getiriyorum. Çiçeklerle, ağaçlarla, denizlerle, dağlarla ilgili düşüncelerimi şiir yoluyla haykırıyorum” diyor.

206 sayfa olarak piyasaya çıkan kitapta, 95 şiir yer alıyor.

Kitabı Scala Yayınevi ve D&R başta olmak üzere kitapçılardan edinmek veya internetten satın almak mümkün.

Gel Gönlümü Yuva Yap şiirinde kısa bir bir bölüm…

Hadi gel!

Gönlümün kapısı her daim açık sana

Hemen gel!

Gel gönlümü yuva yap!

DR. KAZIM KILINÇ'I YAKINDAN TANIYALIM

Ekonomist, gazeteci yazar Dr. Kazım Kılınç, Elazığ’da doğdu. İstanbul Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Kılınç, 1986 yılında ekonomi gazeteciliğine başladı, Türkiye Gazetesi’nde Türkiye’de ilk defa günlük borsa yorumları kaleme alan isim oldu.

Ekovitrin Medya Grubu’nun kurucularından biri olan ve Ekovitrin Dergisi’nin kurucu genel yayın yönetmeni olarak uzun yıllar görev yapan Kılınç, TGRT, Kanal 6, Start TV, Habertürk ve SKYTürk’te ekonomi, borsa ve KOBİ’lerle ilgili programları hazırlayıp sundu. Kılınç, son olarak TRT Haber’de Global Pazar isimli programı hazırlayıp sundu. Programda ülke raporlarını yayınladı, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı söyleşileri ekrana getirdi.

K Medya Grubu Başkanı, Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kazım Kılınç, 17 yıldır aşkın süredir üniversitelerde makro ekonomi, mikro ekonomi, Türkiye Ekonomisi, girişimcilik derslerini veriyor. Esenyurt Üniversitesi’nde öğretim üyesi Dr. Kazım Kılınç, ilk baskısı 1991 yılında yapılan satış rekorları kıran 200 Soruda A’dan Z’ye Borsa kitabını yazdı. Birkaç defa yapılan yapılan baskılarla en çok satanlar arasında yer alan kitap, mesleğe hazırlananlar için referans kaynağı oldu. 1997 yılında gazeteci Bilal Koçak ile kaleme aldığı En Üsttekiler kitabında Almanya’daki başarılı Türk işadamlarının hayatını yazdı. Büyük ilgi gören kitap, en çok satan kitaplar listesinde yer aldı.