Giresun’da öğrencilere itfaiye tanıtıldı

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana okullarından gelen öğrencileri ağırladı.

Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki bazı anaokullarından öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrencilere itfaiye araçları tanıtılarak yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik bilgi verildi. Ayrıca trafik kazalarında kurtarma çalışmaları, yangından korunma yöntemleri, yangınlara müdahalenin nasıl yapılması gerektiği gibi konular anlatıldı.

Eğitimlerde öğrenciler sevdikleri itfaiyecilerle vakit geçirmenin mutluluğunu da yaşarken, öğrencilere bilgilendirici broşür de verildi.