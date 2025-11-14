Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Özellikle sonbahar sonu ve kış aylarının başlangıcında yoğun ziyaretçi alan bölge, erken yağan karla birlikte doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Yaylalarda hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar kalınlığının yer yer artmaya başladığı gözlendi.

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki birkaç gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti. Bölgede yaşayanlar ve yaylalara çıkmayı planlayan ziyaretçilere buzlanma, kaygan zemin ve ulaşımda olası aksamalar konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının, turizm açısından da hareketlilik yaratması bekleniyor. Bölge halkı, erken karın yaylalarda kış turizmine olumlu yansıyacağını ifade ediyor.