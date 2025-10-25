Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta sezon beklentilerin altında seyrediyor. Sezona 230 liradan başlayan ve kısa sürede 350 lirayı gören fındık fiyatları, ihracatçıların düşük alım politikasıyla birlikte serbest piyasada 280 liraya kadar düştü. Üreticinin “400 lira” hedefi ise şimdilik gerçekleşmedi.

Fındık fiyatında sert düşüş

Rekolte düşüklüğü ve kalite sorunlarına rağmen sezonun başında hareketli bir grafik çizen fındık piyasası, özellikle Avrupalı sanayicilerin ve ithalatçıların Türkiye fiyatlarını yüksek bulmasıyla yön değiştirdi.

Giresun’da fındık ticareti yapan Ahmet Ergün, fiyatların gerilemesinin temel nedeninin ihracat pazarlarındaki durgunluk olduğunu söyledi.

“Yüksek fiyat beklentisi ters tepti”

Ergün, “TMO’nun Giresun kalite fındığa 195 lira fiyat açıklamasına rağmen, serbest piyasada 230 liradan işlem başlamıştı. Rekolte düşüklüğü nedeniyle 350 liraya kadar yükselen fiyatlar, Avrupalı alıcıların yüksek fiyat nedeniyle geri çekilmesiyle düşmeye başladı. Sanayici alternatif ülkelere yöneldi, bu da iç piyasada gerilemeye yol açtı” dedi.

Tüccar ve üretici ikilemde

Fiyat düşüşü sonrası serbest piyasadaki tüccarların da zor bir süreç yaşadığını belirten Ergün, “Tüccar yüksek fiyattan aldığı fındığı düşük fiyata satmak istemiyor. Eğer ihracatçılar Türkiye’ye yeniden yönelmezse piyasada kriz çıkabilir. Üreticiler ise bu dönemde emanete fındık vermedilerse beklemeyi tercih etmeliler” ifadelerini kullandı.

Üreticinin gözü ihracatçıda

Uzmanlara göre fındık fiyatlarının yeniden toparlanması, Avrupa’dan gelecek yeni alım taleplerine bağlı. Üreticiler, 400 lira seviyesinin ancak dış talep artışıyla yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.