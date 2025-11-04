Son günlerde serbest piyasada fındık fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Karan, TMO’nun 200 TL seviyesindeki alım fiyatının, düşük fiyatla alım yapmak isteyen tekelci firmaların elini güçlendirdiğini ifade etti.

Karan açıklamasında, “Bu yıl üretici zaten zor bir sezon geçirdi. Nisan ayında yaşanan zirai don ve temmuz ayındaki aşırı sıcaklar ürün kalitesini olumsuz etkiledi, rekolte beklentilerin çok altında kaldı. Buna rağmen piyasada oluşan yüksek fiyatlardan rahatsız olan bazı tekelci yapılar, TMO’nun düşük fiyatını referans göstererek fiyatları baskı altına alıyor,” dedi.

TMO’nun üreticiyi koruma görevini hatırlatan Karan, “TMO piyasayı regüle etmek ve üreticiyi desteklemek için var. Ancak şu anda açıklanan fiyat tam tersine, özel sektörün fiyatları aşağı çekmesine neden oluyor. Bu nedenle ya alım fiyatı güncellenmeli ya da kampanya sonlandırılmalı,” ifadelerini kullandı.

Karan, fındığın hem bölge hem de ülke ekonomisi için stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, “Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için TMO’nun politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor,” dedi.