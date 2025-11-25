Giresun’da 25 Kasım itibarıyla tüccarların açıkladığı güncel fiyatlara göre,

Levant kalite fındık: 280 – 290 TL aralığında işlem görüyor.

Piyasadaki hareketlilik sonrası üretici cephesinde de önemli bir açıklama geldi. Fındık üreticilerinin ortak kuruluşu olan FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi, bugün duyurduğu yeni alım fiyatlarında 50 randıman Giresun kalite fındığı 297 TL olarak belirledi. Kooperatif ayrıca üreticilere randıman başına 5 lira 94 kuruş fiyat farkı ödemesi yapılacağını açıkladı.

Fındık fiyatlarındaki bu yükseliş, özellikle sezon başından bu yana istikrarlı fiyat beklentisi içinde olan üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, piyasanın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.