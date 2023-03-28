Giresun’da fırtına etkili oldu

Giresun’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Yüzme havuzunun camlarının zarar görmesi dolayısıyla antrenmanlar iptal edildi.

Kuzey batı yönünden gelen fırtına, akşam saatlerinde kenti etkisi altına aldı. Rüzgarın hızı başlangıçta saatte 35-40 kilometre olarak ölçülürken, ilerleyen saatlerinde, saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle kentte bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Giresun Teyyaredüzü Mahallesi Boztekke Sokakta bir apartmanın çatısı yola düşerken, o esnada yol üzerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Ayrıca Aksu Mahallesi Seka mevkiinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunun camlarında çatlamalar meydana gelmesi sonucunda risk dolayısıyla antrenmanlar iptal edildiği öğrenildi.