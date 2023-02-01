Giresun Ziraat Odası’nda genel kurul yapıldı

Giresun Ziraat Odası’nın olağan genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Oda Başkanı Nurittin Karan güven tazeledi.

Giresun Ziraat Odası Halit Ayar toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, CHP İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Bektaşoğlu, muhtarlar, davetliler ve delegeler katıldı. Divan Başkanlığını, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin’in yaptığı kurulda konuşan Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, genel kurulun fındık üreticilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Karan, 8 yıldır oda başkanlığı görevini lakıyla yerine getirmeye ve başta fındık üreticileri olmak üzere çiftçilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, yeniden bu göreve talip olduğunu kaydetti. Her platformda fındık ve fındık üreticilerinin hak ve hukuku için mücadele ettiklerini ifade eden Karan, “Giresun ve bölgemiz için fındık olmazsa olmazımızdır. Öylede olmaya devam edecektir. Fındık üreticisinin alın teri bizim için önemli ve değerlidir. Tüm mücadelemiz üreticimizin ve ürünümüzün hak ettiği değeri görmesidir. Fındık üreticisi kazanırsa Giresun kazanır, Türkiye kazanır. Yapılacak olan genel kurulumuz şimdiden Giresunlu üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin her zaman fındık üreticisinin yanında olduğunu ifade ederek, 8 yıldır Giresun Ziraat Odası Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Nurittin Karan’ı tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

Oda faaliyet ve hesap raporlarının ibrasının ardından seçime geçildi. 81 delegenin oy kullandığı seçimde 21 kişilik oda meclisi belirlendi. Meclis 7 kişiden oluşan oda yönetim kurulunu belirleyecek.