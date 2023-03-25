Arıcılara "ilkbahar bakımı" uyarısı

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıcılıkta bahar bakımlarına karşı arıcıları uyarırken, bu sene baharın erken gelmesinin bal rekoltesi için umutlandırdığını söyledi.

Giresun’da 150 bin kovanın, 100 bininin gezgin arıcı olduğunu belirten Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, “Kış mevsimi arıcılar için iyi geçti. Her yıl yüzde 60’lara varan arı ölümleri yaşanırken bu sene yaşanmadı. Bu durum arıcılar için sevindirici bir durum. Bununla beraber bahar mevsimi de erken geldi. Baharın erken gelmesi demek gezgin arıcıların çiçek balı için Doğu illerine göç etmesi anlamına geliyor. Giresun’da birliğe kayıtlı 2 bin 500 arıcı yaklaşık 150 bin kovanla arıcılık yapıyoruz. Bu 150 bin kovanın 50 bini kestane balı üretimi yapan arıcılarımız, geri kalan 100 bin civarındaki koloni de gezginci olarak devam etmektedir. Ortalama yıllık 7 bin ton çiçek balı, bin tona yakın da kestane balı üretimimiz vardı. Bu sene baharın erken gelmesiyle Doğu illerinde kuraklık olmazsa yüksek rekolte beklenmektedir” dedi.

"Kovanlarda bahar bakımı ihmal edilmemelidir"

Arıcıları bahar bakımına karşı da uyaran Elevli, “Arıcılar, havaların ısınmasıyla birlikte ilkbahar bakımı ve parazitlerden korunma amacıyla ilaçlama çalışmalarını ihmal etmemelidir. İlkbahar bakımına nisan ayının ilk haftası ile birlikte başlanmalıdır. Arıların kışı nasıl geçirdiklerini, kovanda mevcut gıda miktarını, ana arının var olup olmadığını, var ise yumurtlama durumuna bakılmalıdır. Kovanda ana arı, yani kraliçe arı yoksa o kovan risktedir. Ana arı yoksa ya zayıf kovanla birleştirilmeli ya da ana takviyesi yaparak kova kurtarılmalıdır. Kovanlarda hastalık ve zararlıların bulunup bulunmadığını kontrol etmek için açıp muayene edilmelidir. Ayrıca az koloni ile bal mevsimine giren arının bal üretim verimi de az olacaktır. Bu da üretimin az olmasına neden olacaktır. Hiçbir üreticinin istemediği şeydir. Bunu da güçlü kovandan zayıf kovana yavru takviyesi yapılmalıdır. Ayrıca, kovanın ana arısı zayıfsa, genç ana arı takviyesi yaparak çözülmelidir” dedi.