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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile görüştü. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanadalı mevkidaşı Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Carignan, Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Carignan Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile bir araya geldi.

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