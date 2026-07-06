AK Parti Denizli İl Başkanlığı, il genelinde geniş kapsamlı bir hane ziyareti programı başlattı. Başkan Subaşıoğlu, 'Durmadan, yorulmadan çalışmaya, Denizli için hane hane, gönül gönül gezmeye devam edeceğiz' dedi.

Denizli genelinde eş zamanlı olarak başlatılan saha çalışmaları kapsamında AK Parti teşkilatları, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak vatandaşların kapısını çalıyor. 'Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmama' şiarıyla yürütülen hane ziyaretlerinde, vatandaşların talepleri, önerileri ve yerel yönetimlerden beklentileri birinci ağızdan dinleniyor. Ziyaretlerde sadece hâl hatır sorulmakla kalınmıyor; hane sakinlerinin dile getirdiği her bir talep ve mahallelerin kronikleşen sorunları tek tek not ediliyor. İl Başkanlığı koordinesinde toplanan bu verilerin, hem yerel yönetim hizmetlerinin takibinde hem de Ankara'ya iletilecek raporlarda kaynak olarak kullanılacağı belirtiliyor.

'Gönül köprüleri kuruyoruz'

Çalışmaların detaylarına ve hedeflerine ilişkin konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, siyaseti masa başında değil, bizzat milletin arasında yaptıklarını vurguladı. AK Parti'nin gücünü de istikametini de her zaman aziz milletinden almış bir hareketten ibaret olduğunu ifade eden Başkan Subaşıoğlu, 'Denizli İl Teşkilatı olarak başlattığımız hane ziyaretleri, sadece rutin bir saha çalışması değil; hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağını tazeleme, derinleştirme mücadelesidir. Biz AK Parti olarak yılın 365 günü milletinin sevincine de kederine de ortak olan bir teşkilatız. Şu an ana kadememiz, kadın ve gençlik kollarımız, ilçe teşkilatlarımız ve mahalle başkanlarımızla birlikte Denizli'nin her sokağında, her kapısındayız. Amacımız, şehrimizin en merkezindeki mahalleden en uzak ilçemizdeki haneye kadar her bir vatandaşımızın çayını içmek, derdini dinlemek ve varsa taleplerini bizzat yerinde kaydetmektir. Kapısını çaldığımız her hanede karşılaştığımız samimiyet, yüzlerdeki tebessüm ve bizlere aktarılan her bir yapıcı eleştiri, bizim geleceğe dair en büyük yol haritamız olacaktır. Buradan aldığımız her bir notu, vatandaşımızın bizlere ilettiği her bir talebi raporlaştırarak hem yerel dinamiklerimizle çözecek hem de takibini en üst düzeyde yürüteceğiz. Bizleri evlerinde misafir eden, sofrasını ve gönlünü açan tüm Denizlili hemşehrilerime canıgönülden teşekkür ediyorum. Durmadan, yorulmadan çalışmaya, Denizli için hane hane, gönül gönül gezmeye devam edeceğiz' dedi.