TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Arkalarına kimleri alırlarsa alsınlar, hangi gücün piyonu olurlarsa olsunlar hiçbiri bu milleti yıkamayacak ve asla yenemeyecektir” dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türklerin yaşatmak için seve seve ölüme koşan asil bir millet olduğunu belirten Eroğlu, “Yaşanan tarih bunu ispatlamış ve kahramanlık destanları ile dolu gerçeğe defalarca tanık olunmuştur. 15 Temmuz 2016, özgürlüğe, demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe canlar pahasına sahip çıkılarak hain emellere karşı koyulan tarihi bir gündür. 15 Temmuz, büyük Türk milletinin vatanını, milletini, namusunu, istiklalini ve istikbalini korumak ve kurtarmak için destan yazdığı bir sivil direniş olarak anılacaktır. Bu aziz millete kimler hainlik ederse bilinsin ki sonları hep hüsran olmuş, 15 Temmuz ile bir kez daha yenilmeye mahkum oldukları görülmüştür. Arkalarına kimleri alırlarsa alsınlar, hangi gücün piyonu olurlarsa olsunlar hiçbiri bu milleti yıkamayacak ve asla yenemeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile meslektaşımız Veteriner Hekim Dr. Ramazan Konuş ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.