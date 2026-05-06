İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) öncülüğünde fuara katılacak yaklaşık 100 İtalyan marka, yenilikçi ürünleri ve tasarım odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor.

İtalya’nın kozmetik sektöründeki güçlü üretim kapasitesi ve estetik anlayışı, İstanbul’da düzenlenecek bu büyük organizasyonda uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşacak. Türkiye üzerinden küresel pazarlara açılmayı hedefleyen İtalyan firmalar, Beauty İstanbul 2026’yı stratejik bir ticaret platformu olarak değerlendiriyor.

STRATEJİK TİCARET KÖPRÜSÜ

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayacak; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya pazarlarına erişim sağlayan önemli bir ticaret köprüsü niteliği taşıyacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek B2B görüşmeler ile distribütörler, perakendeciler ve üreticiler arasında yeni iş birliklerinin kurulması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İNOVATİF ÜRÜNLER ÖN PLANDA

İtalyan markalar fuarda özellikle sürdürülebilir üretim, doğal içerikler, vegan formüller ve çevre dostu ambalaj teknolojileriyle geliştirdikleri ürünlerini tanıtacak. Biyoteknolojik içeriklerle desteklenen yeni nesil kozmetik ürünleri, sektör profesyonellerine yenilikçi çözümler sunacak.