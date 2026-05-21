Trendyolmilla ve SIEDRÉS imzalı koleksiyon, yazın dinginliğini, doğallığını ve özgürlük hissini merkezine alarak zamansız bir stil önerisi sunuyor. Hafif ve nefes alabilen kumaşlar, zarif transparan katmanlar ve akışkan silüetler koleksiyonun ana karakterini oluşturuyor.

Sahil stilinin rahatlığı ile şehir şıklığını bir araya getiren tasarımlar, günün farklı anlarına adapte olabilen çok yönlü bir gardırop kurgusu yaratıyor. Akdeniz estetiğini modern gardıroplara taşıyan koleksiyon yalnızca estetik değil, aynı zamanda yüksek kalite hissiyle de dikkat çekiyor.

Trendyolmilla’dan tasarım ve kalite odağında önemli bir iş birliği

Yeni koleksiyon, Trendyolmilla’nın modada erişilebilirliği korurken tasarım ve kalite odağını bir kez daha ortaya koyuyor. Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, iş birliğine dair şunları söyledi: “Trendyolmilla olarak, tasarım gücü yüksek markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle modayı geniş kitleler için erişilebilir kılma vizyonumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda SIEDRÉS ile hayata geçirdiğimiz koleksiyonun heyecanını yaşıyoruz. Akdeniz yaşamından ilham alan bu özel seçki; sahil ve şehir stilini bir araya getirirken kalite, tasarım ve stil dengesini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kullanıcılarımıza daha özgün bir yaz gardırobu sunan koleksiyonla, zarif olduğu kadar özgür bir stil deneyimi vadediyoruz.”

SIEDRÉS’in imza estetiği geniş kitlelerle buluşuyor

Akdeniz ruhunu çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan SIEDRÉS’in Kurucusu Ceylin Türkkan Bilge ise koleksiyonu şu sözlerle değerlendirdi: “Bu koleksiyonda bizim için en önemli çıkış noktası, yazın o ‘kaçış’ hissini gerçek ve giyilebilir bir dile dönüştürmekti. Tasarım sürecinde özgürlük hissini sadece görsel bir estetik olarak değil, bir kullanım deneyimi olarak da ele aldık. Her detayda hafiflik, hareket ve rahatlık ön plandaydı. Aynı zamanda SIEDRÉS’in karakteristik desen dili ve işçiliğe verdiğimiz önemle her parçanın kendi hikâyesini taşımasını istedik. Bu iş birliğiyle birlikte kendi tasarım dilimizi daha geniş bir kitleyle buluşturmak ve tasarımı daha ulaşılabilir kılmak da bizim için önemli bir motivasyondu. Yaz stiline daha sezgisel ve kişisel bir yorum katarken, bu dünyayı daha fazla insanın deneyimleyebilmesini hedefledik.”

Plajdan şehre uzanan sofistike bir yaz gardırobu

Özgürlük duygusundan ilham alan koleksiyon, yazın hafifliğini ve doğallığını her tasarımda hissettiriyor. Nefes alabilen kumaşlar, zarif transparan katmanlar ve akışkan silüetler, koleksiyonun karakterini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Toplam 52 parçadan oluşan seçki, mayo ve bikini modellerinden elbiselere, aksesuar grubundan tamamlayıcı parçalara uzanan bütüncül bir yaz gardırobu sunuyor. SIEDRÉS’in imza desenleri, ince işçilikli nakış detayları ve özgün kesimleri koleksiyona güçlü bir kimlik kazandırırken, kıyı manzaralarından ilham alan doğal renk paleti modern ve dengeli bir görünüm yaratıyor. Ayakkabıdan çantaya, kemerden şapka ve şallara uzanan aksesuar seçkisiyle tamamlanan koleksiyon, yaz stiline sofistike ve çok yönlü bir yaklaşım getiriyor. SIEDRÉS’in yaratıcı tasarım dili ile Trendyolmilla’nın geniş erişim gücünü buluşturan bu özel iş birliği, sezonun öne çıkan koleksiyonları arasında yer almaya hazırlanıyor.