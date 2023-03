Ödüllü paçacı deprem sonrası dükkanını açtı, depremzedelere hizmet veriyor

Kahramanmaraş’ta gastronomi alanında ödüler alan paçacı ustası deprem sonrası küçük iş yerini vatandaşların hizmetine açarak çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş’ın gastronomisi için önemli bir yere sahip olan ve kazandığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren kelle paça dükkanı işleten Remzi Ulaş, yaşanan depremin ardından vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Güçlü bir antibiyotik olan, vücuttaki bakteri ve enfeksiyonu temizleyen bir çorba olma özelliği taşıyan kelle paça çorbası, özellikle hem havaların soğuk seyretmesi hem de Kahramanmaraş’ın deprem bölgesi olmasından dolayı daha fazla tercih edilmeye başlandı. Yaşanan depremler sonrası yorgunluğu ve ihtiyaç duyulan enerjiyi geri kazanabilmek için kelle paça çorbası içmeye geldiklerini belirtenlerden Akif Kadıoğlu, “Kahramanmaraş’ta tekrardan normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Hava soğuktu bugün ve bu günlerde paça biraz daha lezzetli oluyor. O yüzden bugün arkadaşlarla birlikte paça içmeye gelelim dedik” dedi.

“Hem sağlıklı hem de kültürümüzde ayrı yeri var”

Son günlerin oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Yavuz Özcan, “Depremin ilk günleri oldukça zordu ve devletimiz hemen yardıma koştu sağ olsun. Şu anda da yaralarımızı sarıyoruz ve yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı ve restoranlar açılınca da biz de geldik burada yemeğimizi yiyoruz. Depremden sonra havalar çok soğuktu, dışarıda kaldık, arabalarda yattık ve hasta olduk. Paça içmeye geldik ve zaten bu paça çok sağlıklı bir yiyecek. Biz de hem sağlıklı hem de bizim kültürümüzde ayrı yeri olduğu için buraya geldik” ifadelerini kullandı.

“Kelle paça çorbası her derde deva”

Kahramanmaraş’ın başarılı kelle paça ustalarından biri olan Remiz Ulaş ise “Asrın felaketini yaşadık. Biz de artık Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracağız. Biliyorsunuz bu aralar hava soğuk gidiyor ve bu paça da enerji içeceği. Kelle paçalarımız her aman vatandaşlarımızın hizmetinde. Kelle paça çorbası, Osmanlı’dan günümüze ulaşan bir lezzet ve her derde devadır. Bu çorba kırıklara, çıkılara her zaman bir şifadır. Dükkanı açtığımız zamandan beri yoğunluk var insanlar kelle paçayı özlemiş” diye konuştu.