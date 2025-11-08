Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 35. dakikada Thalisson’un golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, 46. dakikada Eldor Shomurodov’un golüyle eşitliği yakaladı.
Ancak Gençlerbirliği pes etmedi. 53. dakikada kazanılan penaltıyı M’Baye Niang gole çevirdi ve kırmızı-siyahlılar yeniden öne geçti.
Maçın son anlarında Başakşehir beraberlik için bastırsa da, Gençlerbirliği savunması hataya izin vermedi ve mücadele 2-1 sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 76), Sekou Koita (Samed Onur dk. 67), Franco Tongya (Henry Onyekuru dk. 90+5), M’Baye Niang (Sinan Osmanoğlu dk. 90+5)
Teknik Direktör: Volkan Demirel
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 68), Berat Özdemir (Amine Harit dk. 58), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 77), Miguel Crespo (Davie Selke dk. 68), Nuno Da Costa (Jakub Kaluzinski dk. 58), Eldor Shomurodov
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller
-
35. dk: Thalisson (Gençlerbirliği)
-
46. dk: Eldor Shomurodov (Başakşehir)
-
53. dk (Penaltı): M’Baye Niang (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar
Jerome Opoku, Leonardo Duarte (RAMS Başakşehir); Samed Onur, Pedro Pereira (Gençlerbirliği)