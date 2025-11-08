Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 35. dakikada Thalisson’un golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, 46. dakikada Eldor Shomurodov’un golüyle eşitliği yakaladı.

Ancak Gençlerbirliği pes etmedi. 53. dakikada kazanılan penaltıyı M’Baye Niang gole çevirdi ve kırmızı-siyahlılar yeniden öne geçti.

Maçın son anlarında Başakşehir beraberlik için bastırsa da, Gençlerbirliği savunması hataya izin vermedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 76), Sekou Koita (Samed Onur dk. 67), Franco Tongya (Henry Onyekuru dk. 90+5), M’Baye Niang (Sinan Osmanoğlu dk. 90+5)

Teknik Direktör: Volkan Demirel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 68), Berat Özdemir (Amine Harit dk. 58), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 77), Miguel Crespo (Davie Selke dk. 68), Nuno Da Costa (Jakub Kaluzinski dk. 58), Eldor Shomurodov

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller

35. dk: Thalisson (Gençlerbirliği)

46. dk: Eldor Shomurodov (Başakşehir) Futbolda Bahis Soruşturması: 17 Hakem, 1 Kulüp Başkanı Dahil 21 Kişiye Gözaltı Kararı İçeriği Görüntüle

53. dk (Penaltı): M’Baye Niang (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar

Jerome Opoku, Leonardo Duarte (RAMS Başakşehir); Samed Onur, Pedro Pereira (Gençlerbirliği)

Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, aldığı bu galibiyetle ligde moral buldu ve puanını artırarak orta sıralara tırmandı. Başakşehir ise deplasmanda aldığı yenilgiyle çıkışını sürdüremedi.