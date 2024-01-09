Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye tarafından vatandaşlara yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor.

Adnan Menderes Yaşam Parkında yapımına başlanan ahşap kafeteryanın inşaatının kısa sürede biteceği öğrenildi.

Daha yeşil ve yaşanabilir Gediz için sürekli yeni yaşam alanları kazandırılan ilçede, yeşil alanlar değerlendirilerek vatandaşların aileleri ile keyifli zaman geçirmeleri için farklı alanlar oluşturuluyor.

Yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Akçadurak, “Doğal ahşap görünümü ve tasarımı ile ilçemize yepyeni bir sosyal mekânı daha kazandıracaklarını belirten, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Doğal güzellikler arasında aileleri ile hoş vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak olan ahşap kafeterya yapım işi çalışmaları başlamıştır. Adnan Menderes Yaşam Parkı Kır Düğün Alanı yanındaki 260 m2 alana yapılan kafeterya kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.